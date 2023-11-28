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Başkan Erdoğan ve ailesinden asılsız paylaşımlara suç duyurusu

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Başkan Erdoğan ve ailesinden asılsız paylaşımlara suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, haklarında sosyal medya üzerinden iftira niteliğinde asılsız paylaşım yapan Metin Cihan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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