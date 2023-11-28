Gazze'ye giren Türk heyeti A Haber'de: Sahra Hastanesi'ni en kısa sürede kuracağız
Gazze'ye giren Türk heyeti A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz Gazze'deki ilk izlenimleri aktardı. Yorulmaz, "Sahra Hastanesi'ni en kısa sürede kuracağız. Gazze'de ambulans ihtiyacı var, araçlarımızı en kısa sürede götüreceğiz." dedi. Öte yandan Yorulmaz, Gazze'de kurulacak Sahra Hastanesi'nin kapasitesinin oldukça büyük olacağını vurguladı.
Gazze'ye giren Türk heyeti A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz Gazze'deki ilk izlenimleri aktardı.
Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Daha önce Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın bahsettiği gibi, uygun bölgeye Sahra Hastanesi'nin kurulacağı yönünde bir niyetimizin olduğunu belirtmiştik.
Bugün sabah itibarıyla izinlerin çıkmasıyla, uygun bölge ve uygun zemin çalışması yaptık. Birkaç noktada tespitlerimiz oldu. Umarım yakın zamanda şartlar uygun olursa, Sahra Hastanesi'ni kuracağız.
Daha önce kurulmuş Sahra hastaneleri gibi çok iyi bir nüfusa hizmet verebilme kapasitesine sahip bu hastaneler. Gazze'de mevcut hastaneler ile beraber destek içerisinde olacak. Şu anda 80 yataklı bir hastane düşünüyoruz. Büyük bir kapasite olacak, çünkü genel olarak Sahra hastaneleri 25 yatağı çok geçmez. Ancak biz büyük bir kapasiteli Sahra Hastanesi kurmak için uygun birkaç alan bulduk. Hedefimiz oradaki yaralılar olsun normal hastalar olsun, bunların sağlıklarını koruyabilmek.
Refah tarafında yardım tırlarını gözlemledim. Bir giriş söz konusu. Gazze Şeridi boyunca yardım tırlarını gördük. Bulunduğumuz bölgede İsrail güçlerini görmedim, herhangi bir müdahale söz konusu olmadı.
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