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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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MSB: Suriye’nin kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik teröristlerin kabusu olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.

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