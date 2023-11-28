Günün İBB fıkrası: Hizmete açılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı tekrar kapatıldı

BÜYÜKDERE ATATÜRK FİDANLIĞI

Tamamlanmadan açılışı yapılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın 180 bin metrekare yeşil alan, 250 bin metrekarelik bir alanı bulunuyor. Fidanlık. Atatürk'ün emriyle 1928 yılında kurulan Büyükdere Fidanlığı, Türkiye'nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığı olma niteliği de taşıyor. Bu fidanlık, İstanbul'un ağaçlandırma çalışmalarına büyük katkılar sunuyor o dönemde. Yurt içinden ve yurt dışından getirilen meyve türleri üzerinde, burada ıslah çalışmaları yapılıyor ve üretilen meyve fidanları halka dağıtılıyordu.