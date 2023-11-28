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Başkan Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso'yu Külliye'de kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Başkan Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso’yu Külliye’de kabul etti

Başkan Tayyip Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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