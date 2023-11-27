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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 6 ilde yürütülen "Kahramanlar-30" operasyonlarında 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

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