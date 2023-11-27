Milli Savunma Bakanı Güler ortak basın toplantısında konuştu: Operasyonlarımız tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek





"İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK HUSUSUNDAKİ İRADEMİZİ BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİK"



Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki dayanışmanın bölgenin güvenlik, huzur ve istikrarına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Güler, "Bu işbirliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi imzaladığımız üçlü toplantı protokolü ile bir kez daha teyit ettik. İnanıyorum ki aramızdaki bu güçlü sinerji, önümüzdeki dönemde yeni işbirliği ve ortaklıklara da imkanlar sağlayacaktır. Bu vesileyle dost ve komşu iki ülkeden mevkidaşım ile Azerbaycan'la görüşmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.