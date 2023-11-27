İYİ Partili isimlerden özel jette alkol partisi! Esma Bekar ve Murat İde'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı...
İYİ Parti'de taciz ve para transferi iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Genel Başkan Meral Akşener'in basın müşavirliğini görevini yürütürken 1 ay önce görevden alınan Murat İde ile özel kalem müdürü Esma Bekar'ın özel bir jette partililerle alkol aldığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Esma Bekar siyasetin gündemindeki İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddialarının hedefindeydi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan ve seçimler sonrası taciz ve para transferi iddialarının gündemden düşmediği İYİ Parti'de ortalık tam olarak yangın yeri olmuş durumda.
DİKBAYIR'DAN BOMBA İDDİALAR
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'nin kasasında 132 milyon TL'nin eksik olduğunu ve yurtdışına para transfer edildiği ifade ederek Meral Akşener'in eşinin, oğlunun ve gelinin hesaplarının inceletildiği gibi bomba iddialarla gündeme gelmişti.
KESİN İHRAÇ TALEBİ
"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, partideki bir kadını taciz ettiği iddiasıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"
Akşener ve İYİ Parti kadrolarına gözdağı veren Dikbayır, "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" dedi.
Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ESMA BEKAR AJANLIK TEKLİF ETTİ"
"Benim danışmanıma ajanlık teklif ettiler. Esma Hanım Sakarya'da 3-5 çakalı bulmuş bunların üzerinden, bunları aparat olarak kullanarak benim danışmanıma diyor ki 'Bu nereye giderse bize haber ver, böcek koy, araç takip cihazı koy' çocukta diyor ki 'Sen bana ekmek verdin Ben bunu sana yapamam ama bunu bilmen lazım' dedi.
"SUÇ DUYURUSU YAPACAĞIM"
Bu işin patronu kim? Esma Bekar. Bu olay bir buçuk ay önce oldu. Bir suç varsa gereğini yaparım. Esma Bekar hakkında suç duyurusu yapacağım. Tamamı hakkında bir kişi yalancı şahitlik etsin, bu işe alet olsun hepsiyle alakalı hem ceza davası hem de tazminat davası açacağım."
MURAT İDE YOLLAR AYRILDI
İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana Genel Başkan Meral Akşener'in basın müşavirliği görevini yürüten Murat İde'nin partiyle yollarının ayrıldığı duyuruldu.
Çalışmaları partililer tarafından takdir edilen ve müşavirlikle ilişiğinin kesilmesi parti içinde de şaşkınlık yaratan Murat İde ile Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar'ın özel bir jette partililerle alkol alıp şarkılar söyledikleri bir video sosyal medyada hızla yayıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! 27 Kasım 2023 Sivasspor - Trabzonspor canlı şifresiz maç izle!
- AK Parti Antalya belediye başkan adayları isim listesi 2024 açıklandı mı? Antalya belediye başkan adayları belli oldu mu?
- Adana belediye başkan adayları isim listesi: AK Parti Adana belediye başkan adayları 2024 açıklandı mı, belli oldu mu? Temayül yoklaması sonuçları...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 28 Kasım Salı okullar hangi illerde tatil olacak? Kar tatili MEB-Valilik açıklamaları...
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil - yedek isim listesi 2023! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Yaprağı kendisinden daha faydalı! Süt ve ıspanaktan 20 kat fazla demir içeriyor...
- EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA! 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye ikramiye verilecek mi?
- Asgari ücret toplantısı hangi tarihte yapılacak son dakika? 2024 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak, kaç lira olacak?
- Gelinim Mutfakta 27 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Durdurulamaz denilen Napolyon'a Türk tokadı! Cezzar Paşa 62 günde adeta delirtti!
- Şehirlerin Osmanlı'daki isimleri ortaya çıktı! Listeyi görünce çok şaşıracaksınız! İşte memleketinizin eski adı...
- Fenerbahçe zımba gibi santraforu monte etti! Stoperlerin kabusu olacak!