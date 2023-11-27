İYİ Partili isimlerden özel jette alkol partisi! Esma Bekar ve Murat İde’nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı...

DİKBAYIR'DAN BOMBA İDDİALAR

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'nin kasasında 132 milyon TL'nin eksik olduğunu ve yurtdışına para transfer edildiği ifade ederek Meral Akşener'in eşinin, oğlunun ve gelinin hesaplarının inceletildiği gibi bomba iddialarla gündeme gelmişti.

KESİN İHRAÇ TALEBİ

"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, partideki bir kadını taciz ettiği iddiasıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.