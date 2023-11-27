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44 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi!

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Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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44 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi!

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı zehir tacirlerine geçit vermiyor. Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen operasyonlar sonucunda İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain, 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

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