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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul! Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul! Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi. Görüşme Külliye'de basına kapalı olarak gerçekleşti.

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