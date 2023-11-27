CHP’li Burhaniye Belediyesi’nden çevre katliamı! Mazgal ve menfez pisliğini denize boşalttılar

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Skandal görüntülerden sadece birkaç gün önce, CHP'li Belediyeye ait vidanjörle, ilçe genelinde menfez ve mazgal temizliği yapıldığına ilişkin haber yayınlandı. Haberde, kış sezonunda yağışlardan etkilenmemek için tüm menfez ve mazgallarda temizlik yapıldığı bilgisine yer verildi. Haberin fotoğraflarında ise denize pislik boşaltan o vidanjör de açıkça görüntülendi. Önceki gün ise aynı vidanjör, mavi bayraklı plaja pislik boşaltırken kayda alındı.