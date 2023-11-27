Zaman Gazetesi yazarı Ali Ünal'ın yeğeni FETÖ'nün avukat yapılanmasında! Talimat üzerinden dosyalara para almadan baktı...
Zaman Gazetesi yazarı Ali Ünal'ın yeğeni ve Fetullah Gülen'in Avukatı Adnan Şeker'in avukatlığını yapan A. S. Ü., FETÖ'nün 'Güncel avukat yapılanması' içerisinde ortaya çıktı. A.S.Ü.'nün Adnan Şeker'in kardeşi Yaşar Şeker'e para karşılığında usulsüz sorgular yaparak örgüt üyelerine önceden bilgi verdiği, üniversite döneminde öğrencileri devşirmekle görevli olduğu ve talimat üzerine aldığı dosyalara para almadan baktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün 'güncel avukat yapılanması' içerisinde olduğu tespit edilen, Zaman Gazetesi yazarı Ali Ünal'ın yeğeni A. S. Ü. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Rüşvet' ve 'Gizliliği ihlal' suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
PARA GİRİŞİNDE ARTIŞ YAŞANDI
Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker ile kardeşi Yaşar Şeker'in avukatı olan A.S.Ü.'nün KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi öğrencisi olduğu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya hesabında para artışı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
'KİTABINA UYGUN YAPARLAR GEREK YOK'
A.S.Ü.'nün iddianamesindeki TAPE kayıtlarında, örgütün soruşturmaları nasıl etkisizleştirmeye çalıştığı gözler önüne serildi. F.B.Y.'nin Fetullah Gülen'in avukatı olan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Zincirleme şekilde rüşvet vermek', 'Gizliliği ihlal' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 35 yıl hapis cezası alan Adnan Şeker'in kardeşi Mustafa Şeker'le yaptığı telefon görüşmesinde, "A.S.Ü. hanımla konuştum, ev aramasıyla ilgili 'bence katılmayalım hukuksuzluk yapsınlar elimiz güçlü olsun' dedi. 'Zaten yaptıkları arama muhtemelen hukuksuz olacak' dedi. Avukat katılırsa şimdi her şeyi kitabına uygun yaparlar gerek yok bizim elimizde done olsun dedi bu şekilde söyledi' şeklindeki sözleri yer aldı.
SORGU İÇİN FİYAT TARİFESİ
Avukat A.S.Ü.'nün, Adnan Şeker'in kardeşi olan ve 29 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski katip Yaşar Şeker'e rüşvet karşılığında UYAP üzerinden usulüz sorgulamalar yaptırdığı ortaya çıktı. Şeker ile A.S.Ü.'nün konuşmalarının yer aldığı iddianamede, Ünal'ın bakmak istediği kişilerin bilgilerini verdiği, Şeker'in ise UYAP üzerinden sorgulama yaparak ekran görüntülerini ve ücret tarifesini A.S.Ü.'ye gönderdiği tespit edildi. Mesajlaşma kayıtlarında Şeker'in, ikili tabir edilen (sadece yakalama bilgisini öğrenme) sorgulamanın fiyatının 200 TL, üçlü tabir edilen (yakalama ve soruşturma dosyası bilgisi öğrenme) sorgulamanın fiyatının 300 TL olduğunu söylediği aktarıldı. İddianamede, A.S.Ü.'nün, Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek için yakalaması olmadığı halde soruşturma bilgisini UYAP sorgulaması ile görüp göremeyeceklerini sorduğu, Yaşar Şeker'in de kendisinin sadece yakalama bilgisini sorgulatabildiğini ancak M.O.A.'nın yakalama bilgisi dışında soruşturma dosyasına da baktırabildiğini söylediği ifade edildi. İddianamede, Yaşar Şeker'den ele geçirilen ajandada A.S.Ü.'nün borcunun da not edildiği bilgisi yer aldı.
GÜLEN'İN AVUKATI VE KARDEŞİ ARASINDAKİ ARACI
İddianamede, Şeker ve A.S.Ü.'nün arasında geçen mesajlar, doküman incelemeleri, ekran görüntüleri ve ses kayıtlarının değerlendirilmesinde, A.S.Ü.'nün sorgulamalar ile ilgili olarak Yaşar Şeker ve Adnan Şeker arasında aracılık yaptığı değerlendirmesi yer aldı.
A.S.Ü.'nün toplamda 605 dava kaydının olduğu, bunların ise FETÖ silahlı terör örgütü ile ilgili ancak hesap hareketlerinde para girişinin olmadığı kaydedildi. İddianamede, A.S.Ü.'nün, FETÖ kapsamında birçok dosya almasına rağmen karşılığında avukatlık hizmet bedeli olarak herhangi bir para almadığı, dosyanın diğer bir kısım şüphelileriyle birlikte farklı günlerde Ankara dışında HTS bazı verdiği, örgütün talimatı ile örgütle iltisaklı Bank Asya'daki hesabında örgüt liderinin talimatı sonrası dönemde hesabında para artışı tespit edildiği belirtildi.
USULSÜZ SORGUYLA YURTDIŞI KAÇIŞINA ZEMİN
A.S.Ü.'nün, okul döneminde FETÖ'ye öğrenci devşirmekle görevli olduğu ve devşirdiği öğrencileri de örgüt evlerine yerleştirdiği ifade edilen iddianamede, "Avukatlık kimliğini de kullanarak adliyede irtibatlı olduğu görevli veya görevliler aracılığıyla firari veya gaybubette olduğu değerlendirilen örgüt üyelerinin UYAP üzerinden haklarında arama kararı çıkıp çıkmadığını, soruşturma dosyası açılıp açılmadığını para karşılığında usulsüz olarak öğrenerek bu bilgiler çerçevesinde diğer örgüt üyelerini, yöneticilerini saklanmaya veya yurt dışına kaçmaya yönlendirdiği, tespit edilmiştir" tespitlerine yer verildi.
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