Zaman Gazetesi yazarı Ali Ünal’ın yeğeni FETÖ’nün avukat yapılanmasında! Talimat üzerinden dosyalara para almadan baktı...

GÜLEN'İN AVUKATI VE KARDEŞİ ARASINDAKİ ARACI

İddianamede, Şeker ve A.S.Ü.'nün arasında geçen mesajlar, doküman incelemeleri, ekran görüntüleri ve ses kayıtlarının değerlendirilmesinde, A.S.Ü.'nün sorgulamalar ile ilgili olarak Yaşar Şeker ve Adnan Şeker arasında aracılık yaptığı değerlendirmesi yer aldı.

A.S.Ü.'nün toplamda 605 dava kaydının olduğu, bunların ise FETÖ silahlı terör örgütü ile ilgili ancak hesap hareketlerinde para girişinin olmadığı kaydedildi. İddianamede, A.S.Ü.'nün, FETÖ kapsamında birçok dosya almasına rağmen karşılığında avukatlık hizmet bedeli olarak herhangi bir para almadığı, dosyanın diğer bir kısım şüphelileriyle birlikte farklı günlerde Ankara dışında HTS bazı verdiği, örgütün talimatı ile örgütle iltisaklı Bank Asya'daki hesabında örgüt liderinin talimatı sonrası dönemde hesabında para artışı tespit edildiği belirtildi.