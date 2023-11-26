Başkan Erdoğan devrede! Reuters: Başkan Erdoğan’ın çabalarıyla Hamas, Taylandlı rehineleri serbest bıraktı
Hamas, esir mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 4 yabancı uyrukluyu İsrail'e götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini bildirdi. Gerçekleşen esir takasında ise Başkan Erdoğan detayı dikkati çekti. Başkan Erdoğan’ın yoğun çaba gösterdiği esir takası konusunda Reuters son dakika olarak yayımladı: Başkan Erdoğan'ın çabaları sonucu Hamas'ın Taylandlı rehineleri serbest bıraktı.
Hamas, 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu İsrail'e götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini bildirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi.
Bu arada İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Örgütünden aldığı bilgiye göre İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiğini açıkladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Kassam Tugayları'nın, İsrail'in mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Ensari, "Mısır ve Katar'ın, taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak." ifadesini kullanmıştı.
DÜNYA LİDERİ DEVREDE
7 Ekim'den bu yana mazlumların hakkını savunun adaleti ile dünyaya örnek olan Başkan Erdoğan rehineler için de devreye girdi. Hamas'ın bıraktığı 4 Taylandlı rehine için Başkan Erdoğan'ın yoğun çabası etkisini gösterdi.
Reuters'ın son dakika olarak girdiği haberde, Başkan Erdoğan'ın çabaları sonucu Hamas'ın Taylandlı rehineleri serbest bıraktığı bildirildi.
ÇATIŞMALARA 4 GÜN ARA
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.
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