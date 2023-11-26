Başkan Erdoğan devrede! Reuters: Başkan Erdoğan’ın çabalarıyla Hamas, Taylandlı rehineleri serbest bıraktı

DÜNYA LİDERİ DEVREDE

7 Ekim'den bu yana mazlumların hakkını savunun adaleti ile dünyaya örnek olan Başkan Erdoğan rehineler için de devreye girdi. Hamas'ın bıraktığı 4 Taylandlı rehine için Başkan Erdoğan'ın yoğun çabası etkisini gösterdi.

Reuters'ın son dakika olarak girdiği haberde, Başkan Erdoğan'ın çabaları sonucu Hamas'ın Taylandlı rehineleri serbest bıraktığı bildirildi.