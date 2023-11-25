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Haberler Galeri İngiltere’nin 1917 Filistin işgali planı deşifre oldu! Filistin’de Siyonist bir devlet kurmak için yuvarlak masada Rothschild'ler detayı kan dondurdu | Balfour Deklarasyonu nedir?

İngiltere’nin 1917 Filistin işgali planı deşifre oldu! Filistin’de Siyonist bir devlet kurmak için yuvarlak masada Rothschild'ler detayı kan dondurdu | Balfour Deklarasyonu nedir?

İşgalci İsrail yıllardır Filistin ve Filistinliler üzerinde hakimiyet kurma hayalleriyle 7 Ekim'den bu yana masumların kanını akıtıyor. Dünya gündeminin başında yer alan bu olay soykırımcı İsrail hakkında binlerce insan araştırma yapmaya başladı. Bunula beraber Filistin'in işgalinin 1948'de işgalci İsrail ile başlamadığı anlaşıldı. 1516'dan 1917'ye kadar Osmanlı devletinin himayesi altında olan Filistin toprakları I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz mandası eline geçti. Tarih kaynakları, İngilizlerin Filistin'i işgalinin asıl sebebini deşifre etti. Balfour Deklarasyonu girişimiyle ile Londra merkezli kurulan yuvarlak masanın altında Rothschild'ler çıktı. İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 25.11.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 23:52
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İngiltere’nin 1917 Filistin işgali planı deşifre oldu! Filistin’de Siyonist bir devlet kurmak için yuvarlak masada Rothschild’ler detayı kan dondurdu ¬| Balfour Deklarasyonu nedir?

1948 yılından beri Filistinlilere kan kusturan Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana çoluk çocuk demedin bölgede binlerce sivili katletti.

Dünya gündeminin büyük sorunlarından olan bu savaşta ABD ve Batılı ülkelerin soykırımdan yana olduğu apaçık görüldü. Katil İsrail'in insanlık dışı saldırılarına taraftar olan ülkelerin tutumuna milyonlarca insan anlam veremedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İngiltere’nin 1917 Filistin işgali planı deşifre oldu! Filistin’de Siyonist bir devlet kurmak için yuvarlak masada Rothschild’ler detayı kan dondurdu ¬| Balfour Deklarasyonu nedir?

İşgalciler acımasız saldırılarına insani arada bile devam ederken sosyal medyada Filistin'de Siyonist bir devletin kuruluş amacı ve serüveni hakkında kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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İngiltere’nin 1917 Filistin işgali planı deşifre oldu! Filistin’de Siyonist bir devlet kurmak için yuvarlak masada Rothschild’ler detayı kan dondurdu | Balfour Deklarasyonu nedir?

SİYONİST DEVLET HAYALİ REFAH YAŞAMA KET VURDU

1516 yılında Osmanlı Devleti himayesinde olan Filistin'de İngilizlerin Siyonist bir devlet kurma hayali, o topraklardaki refah yaşama ket vurdu.

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İngiltere’nin 1917 Filistin işgali planı deşifre oldu! Filistin’de Siyonist bir devlet kurmak için yuvarlak masada Rothschild’ler detayı kan dondurdu ¬| Balfour Deklarasyonu nedir?

1917 yılında Lloyd George'un başbakanlığındaki Britanyalı savaş kabinesinde dışişleri bakanı olan Arthur Balfour'un girişimiyle başlatılan Balfour Deklarasyonu, AB ülkelerinin desteğiyle Filistin'in işgaliyle sonuçlandı.

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İngiltere’nin 1917 Filistin işgali planı deşifre oldu! Filistin’de Siyonist bir devlet kurmak için yuvarlak masada Rothschild’ler detayı kan dondurdu ¬| Balfour Deklarasyonu nedir?

LONDRA MERKEZLİ YUVARLAK MASA