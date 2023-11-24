CHP dört bir yoldan İYİ Parti'yi sarıyor! Yavaş ve Özel yaklaşıyorlar! İmamoğlu'ndan Akşener'e telefon: Bizi bırakma abla...
İYİ Parti yerel seçim öncesi büyük bir kaos yaşarken partideki taciz iddiaları gündemden düşmüyor. Diğer yandan seçimleri kaybetme korkusu yaşayan CHP yönetimi ittifak arayışlarını sürdürüyor. Özgür Özel "Meral Abla" tanımını yaparak Akşener'e ittifak için göz kırparken dün Mansur Yavaş Akşener'i ziyaret etti. Yavaş görüşme sonrasında "Genel başkanın selamını getirdim" ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun da Akşener ile geçtiğimiz günlerde bir temas kurduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
İYİ Parti para transferi ve taciz iddialarıyla sarsılırken Akşener yerel seçimlerde her ilde ayrı adayla seçimlere girme konsundaki ısrarını sürdürüyor.
Ancak CHP'de yaşanan genel başkan değişimi sonrası Akşener kapıyı biraz da olsa araladı. Ancak CHP yerel seçimlere Ekrem İmamoğlu gölgesinde kalan ve onun vesayeti altında olan Özgür Özel ile birlikte gidiyor.
"MASAYA OTUR" BASKISI
Akşener'in "ittifak yapmayacağız" çıkışına rağmen CHP'nin yeni yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan kalma yöntemlerle Akşener'i masaya oturtmak için bastırıyor. İYİ Parti ise taciz ve akçeli işlerin ardından gelen istifalarla sarsılıyor. Bahadır Erdem, Durmuş Yılmaz, Adnan Beker partiden istifa ederken Ümit Dikbayır ise ayrı bir bombayı patlattı.
DİKBAYIR'DAN BOMBA İDDİALAR
Taciz ve belediyelerle para ilişkisi iddiaları ile suçlanan Dikbayır savcılığa suç duyurusunda bulunarak TBMM'ye "Dokunulmazlığım kaldırılsın" dilekçesi ile başvuru yaptı. Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı patlattı.
CHP BASTIRIYOR
İYİ Parti krizlerle boğuşurken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi "ittifak" için hem HDP ile hem de Akşener ile temasa geçmeye çalışıyor.
PERVİN BULDAN İLE OPERAYA GİTTİLER
HDP'li Pervin Buldan ile Kadıköy'de operaya giden Özgür Özel, Pervin Chakar isimli Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan bir ismin elini bile öptü. Özgür Özel henüz Meral Akşener ile görüşemedi ancak medya aracılığıyla "Ablamla pek çok zorluğu aşarız" diyerek ittifak mesajları vermeye çalışıyor.
PAZARLIKLAR YAVAŞ YAVAŞ BAŞLADI
Dün ABB Başkanı Mansur Yavaş da Meral Akşener ile görüştü ama umduğunu bulamadı. Kısa süren temas sonrası Yavaş'ın surat ifadesindeki gerginlik dikkat çekerken "Sadece yeni genel başkanımızın selamını getirdim" açıklamasını yaptı.
EKREM İMAMOĞLU TELEFONLA DARLIYOR
Öte yandan Meral Akşener'i masaya çekmeye çalışmak için en çok çırpınan ismin Ekrem İmamoğlu olduğu biliniyor. "İstanbul ittifakının kurarım" diyerek hem HDP'ye hem İYİ Parti'ye sıcak görünmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'nun Akşener ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı İsmail Saymaz geçen pazartesi günü İmamoğlu ile Meral Akşener'i telefonda görüştüğünü yazdı.
İTTİFAK İŞİNE GİRİLMEDİ
İmamoğlu'nun aramsı ile yapılan görüşmenin uzun zaman sonra ilk görüşme olduğu bilinirken görüşmenin yaklaşık 10 dakika sürdüğü iddia edildi. İmamoğlu yandaşı Saymaz ikilinin "CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak tartışmasına" girmediğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Teyamül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti belediye başkan aday adaylığı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis'ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?
- Mevduat faizleri zirveye çıktı! 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL'lik faiz getirisi hesaplandı! 32 günlük hesaplama...
- Oğuzhan Muslu kimdir, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden?
- UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ EKRANI 2023! MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr
- TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...
- 5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...
- 24 Kasım Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! Bu haftanın Cuma Hutbesi konusu ve içeriği tam metni PDF!
- 1-4 çocuğu olanlar başvursun! Ödemeler başladı! Formu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
- HAVA DURUMU | Alarm verildi! Bomba siklon geliyor! İstanbul Valisi tarih verdi: Beklenen kar ne zaman yağacak? Bir uyarı da AKOM'dan
- 24 KASIM RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, uzun, anlamlı "Hayırlı Cumalar" mesajları ve sözleri...
- Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumu! 👰 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...