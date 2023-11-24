CHP dört bir yoldan İYİ Parti’yi sarıyor! Yavaş ve Özel yaklaşıyorlar! İmamoğlu’ndan Akşener’e telefon: Bizi bırakma abla...

CHP BASTIRIYOR

İYİ Parti krizlerle boğuşurken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi "ittifak" için hem HDP ile hem de Akşener ile temasa geçmeye çalışıyor.

PERVİN BULDAN İLE OPERAYA GİTTİLER

HDP'li Pervin Buldan ile Kadıköy'de operaya giden Özgür Özel, Pervin Chakar isimli Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan bir ismin elini bile öptü. Özgür Özel henüz Meral Akşener ile görüşemedi ancak medya aracılığıyla "Ablamla pek çok zorluğu aşarız" diyerek ittifak mesajları vermeye çalışıyor.