Son dakika: Irak’ın kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: 17 terör hedefi imha edildi





MSB'DEN KARARLILIK VURGUSU



MSB yapmış olduğu açıklamada kararlılık vurgusu yaparak, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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