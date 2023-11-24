Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazanarak 7.959,95 puandan tamamladı. İşte en çok yükselen endeksler...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazanarak 7.959,95 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 79,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,19 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Küresel piyasalarda, ABD ve Japonya'daki Şükran Günü tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, yatırımcıların temkinli duruşlarını da korudukları görünüyor.
Analistler, haftaya yurt içinde büyüme, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde enflasyon, işsizlik oranı, ekonomik güven endeksi, Almanya'da enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi, perakende satışlar, Çin'de imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.060 puanın direnç, 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) 2023 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,19 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,31 düzeyinde gerçekleşti.
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