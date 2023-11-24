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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarih vererek müjdeyi duyurdu: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye...

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Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarih vererek müjdeyi duyurdu: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye müjdesini verdi.

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