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Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan terör örgütüne operasyon açıklaması

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Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan terör örgütüne operasyon açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-29' operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensubu 39 şüpheli yakalandı.

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