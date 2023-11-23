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Yargıtay'dan Yeşil Sol Parti kararı! HEDEP ismi kabul görmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2023
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Yargıtay’dan Yeşil Sol Parti kararı! HEDEP ismi kabul görmedi

Son dakika haberine göre Yargıtay, Yeşil Sol Parti'nin isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi. Kararda, kısaltmanın, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı belirtildi.

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