Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Yaralı 3 çocuk Ankara'da: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı
Son dakika haberleri... Türkiye, Katil İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kanser hastaları Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi de İsrail ordusunun saldırılarında yaralanan 3 çocuk tedavi edilmek üzere Ankara'ya geldi. Yaralı çocukları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den çıkarılan, yaralı çocuk ve gençlerin ağırlıklı olduğu grubun Türkiye'ye tahliyesinin yarın yapılmasının planlandığını bildirdi.
Yaralı 3 Gazzeli çocuğu Türkiye'ye getirmek üzere Mısır El Ariş Havalimanı'ndan saat 14.00'te havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Sağlık Bakanı Koca, tedavi için Ankara'ya getirilen çocukları ve refakatçilerini Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı. Uçakta sağlık görevlileri ile görüşen ve yaralı çocuklarla ilgilenen Koca, ardından çocukların ambulanslara alınma sürecine de eşlik etti.
İKİ KIZ, BİR ERKEK ÇOCUĞU GETİRİLDİ
Bakan Koca, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaralı üç çocuğun daha önce açıkladığı 50 kişilik tahliye grubu dışında olduğunu belirtti.
Üç çocuğun Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Türkiye'ye getirildiğini aktaran Koca, getirilen çocukların durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Üç yavrumuzun yaş aralığı, 2 yaşında bir erkek çocuğumuz, 9 ve 10 yaşlarında iki de kız çocuğumuz getirildi. Erkek çocuğumuzun 'derin ven trombozu' dediğimiz karaciğer kökenli bir damar tıkanıklığı söz konusu. Annesi 4 aydan beri rahatsızlığı olduğunu ifade etti. Tedavisini yakından planlıyor olacağız.
9 ve 10 yaşlarındaki iki yavrumuzdan biri, travma, yıkım sonrası crush sendromu gelişmesi sonrası diz üstü ampütasyonu yapılmış bir yavrumuz. Bu yavrumuzla ilgili enfeksiyon tedavisi ve devamında protez uygulaması söz konusu olacak. Diğer yavrumuz ise özellikle travma ve yıkım sonrası kapalı kırıkları, yanıkları olan, vücudunda şarapnel parçaları da olan bir yavrumuz. Onun da tedavilerini arkadaşlarımız erken dönemde planlamış olacaklar."
Bakan Koca, yaralı çocukların Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınacağı bilgisini verdi.
"ÜÇÜNCÜ TAHLİYENİN YARIN OLMASINI BEKLİYORUZ"
Gazzeli yaralılar için sahra hastaneleri kurulmasına ilişkin soruya Koca, "İsrail, Mısır ve Türkiye koordinasyonundan oluşan bir ekip, özellikle saha araştırması yapmak üzere Mısır'dalar. Bununla ilgili yer tespiti yapılma aşamasındayız. Bu konuda yeni dönemde de bir an önce aksiyon almak istiyoruz." yanıtını verdi.
Bir başka soru üzerine, Gazze'den getirilmesi planlanan 50 kişiyle ilgili de koordinasyon ekibinin çalıştığını, refakatçilerle ilgili bazı sorunların olduğunu belirten Koca, 11 kişiyle ilgili refakatçi dahil sorunun aşıldığını, tahliye edilecek diğer kişilerin izinleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlattı.
Koca, bundan sonra yapılması planlanan tahliyeye ilişkin "Üçüncü tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz ve ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan bir tahliye olacak." açıklamasında bulundu.
Bu tahliyede yer alanların sağlık profiline ilişkin de Bakan Koca, "Kanser hastaları daha az ama ağırlıklı yaralı olan çocuklar ve gençlerden oluşan bir tahliye olacak. Şu an listede yoğun bakım şartlarında olan bir hasta yok." dedi.
Halihazırda Ankara'da tedavileri devam eden Gazzeli hastalar bulunduğunu da hatırlatan Koca, "Burada özellikle 88 hastamızın olduğunu biliyoruz. Bu 88 hastamızdan 7 hastamız yoğun bakımdaydı. Şu an 2 hastamız daha yoğun bakımdan çıktı, 5 hastamız yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan hastaların hiçbiri de entübe durumda değil. Durumları ciddi değil ama yakın takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumu! 👰 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Yarın otobüsler öğretmenlere ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma bedava mı? Metrobüs, Marmaray, vapur...
- MEB ara tatil anketi oy kullanma ekranı! Ara tatil anketi nedir, nasıl doldurulur? mebbis.meb.gov.tr
- Ehliyet yenileme için gerekli evraklar! Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni sürücü belgesi randevusu...
- Ponzi ne demek? Seçil Erzan'ın kullandığı Ponzi Sistemi nedir, nasıl işler?
- SEÇİL ERZAN KİMDİR? Seçil Erzan kimi, ne kadar dolandırdı? Arda Turan, Fatih Terim, Whatsapp yazışmaları...
- Banka mevduat faizleri son dakika! TL'niz çifter çifter artacak! 200.000 TL'nin 46 günlük getirisi...
- KASIM 2023 HALKA ARZ LİSTESİ! Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu! Cates, Skymd Begyo...
- 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Öğretmenler günü okul var mı, ders işlenecek mi?
- Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi şartları açıklandı! 150.000 TL kredi başvuruları...
- TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI! 23 Kasım TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları isim listesi! 2+1, 3+1 konut satış fiyatları...
- Emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL + 10.000 TL ek ödeme verilecek! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...