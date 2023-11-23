Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! Yaralı 3 çocuk Ankara’da: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı

Sağlık Bakanı Koca, tedavi için Ankara'ya getirilen çocukları ve refakatçilerini Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı. Uçakta sağlık görevlileri ile görüşen ve yaralı çocuklarla ilgilenen Koca, ardından çocukların ambulanslara alınma sürecine de eşlik etti.

İKİ KIZ, BİR ERKEK ÇOCUĞU GETİRİLDİ

Bakan Koca, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaralı üç çocuğun daha önce açıkladığı 50 kişilik tahliye grubu dışında olduğunu belirtti.