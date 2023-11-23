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Emine Erdoğan'dan su tasarrufu çağrısı: Suya vefa göstermeliyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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Emine Erdoğan’dan su tasarrufu çağrısı: Suya vefa göstermeliyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin kişi başı yıllık su potansiyeli 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke haline geleceğini belirterek, "Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." ifadesini kullandı.

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