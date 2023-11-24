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Başkan Erdoğan’ı duygulandıran anlar... Şehit Aybüke Yalçın’ın hayatı film oldu! “Öğretmen oldum ben!” filminin galası yapıldı

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 07:00
Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısında 22 yaşında şehit olan öğretmen Aykübe Yalçın'ın hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Filmin galası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'de yapıldı. Erdoğan filmi şehit yakınlarıyla izledi, duygusal anlar yaşandı.
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