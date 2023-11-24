24 Kasım 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan’ı duygulandıran anlar... Şehit Aybüke Yalçın’ın hayatı film oldu! “Öğretmen oldum ben!” filminin galası yapıldı
Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısında 22 yaşında şehit olan öğretmen Aykübe Yalçın'ın hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Filmin galası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'de yapıldı. Erdoğan filmi şehit yakınlarıyla izledi, duygusal anlar yaşandı.