22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e bir soruşturma daha!

Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e bir soruşturma daha!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
ABONE OL
Son dakika: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e bir soruşturma daha!

Son dakika haberleri... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin bir soruşturma daha başlatıldı. Dün de İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA