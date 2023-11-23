Muhtar olmak için nereye başvurulur? Muhtarlık başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? 2024 Yerel Seçimler hangi tarihte gerçekleşecek?
YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre, 2024 Yerel Seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Yerel seçimler, belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri, il genel meclisi üyelikleri ve mahalli idare birlikleri için düzenlenir. 2024 Yerel Seçimleri, Türkiye genelindeki birçok il ve ilçede yerel yöneticilerin belirleneceği önemli bir süreci işaret ediyor. Seçim takvimi içerisinde adaylık başvuruları, seçmen listelerinin ilanı, propaganda süreci ve seçim günü gibi önemli aşamalar bulunmaktadır. YSK'nın belirlediği takvim doğrultusunda, vatandaşlar ve siyasi partiler seçim sürecine hazırlıklarını sürdürmektedirler.
Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği başvurularının son günü 1 Ekim olarak belirlendi. Pek çok vatandaş, muhtarlık seçim tarihi konusundaki merakını sürdürüyor. Muhtarlık seçimleri, genel yerel seçimlerle aynı dönemde düzenlenir ve belediye başkanlığı ile ilçe belediye meclisi seçimleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşir. Peki muhtarlık başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye ve muhtarlık seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
MUHTAR NEDİR?
Kelime anlamı üzerinden ele alındığı zaman muhtar, 'seçilmiş kişi' şeklinde ifade edilir. Genel olarak bir köy veya bir mahallenin yönetiminden sorumlu kişi olarak ele alınmaktadır. Köy ve mahalleler için tüzel kişiliği ele alırken, 5 yıllık bir görev süreci bulunmaktadır. Bölgedeki mahalle veya köy halkı tarafından seçimle gelen muhtar, azaları ile beraber gerekli görevleri yerine getirir.
MUHTAR OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?
Muhtar olabilmek için öncelikle T.C. vatandaşı olunması gerekir. Aynı zamanda bireyin 25 yaşın üzerinde olması gerekmektedir. Diğer yandan muhtar olabilmek için en önemli şartlar içerisinde, ilgili köy veya mahallede en az altı ay süreli ikamet etmektir. Ayrıca yüz kızartıcı herhangi bir işe karışmamış ve adli sicil kaydı bulunmamış olması gerekir. Bu kriterleri taşıyan kişiler seçim zamanı adaylığını koyarak en fazla oyu almak suretiyle muhtar olabilir.
MUHTARIN GÖREVİ NE?
5 yıllık görev süresi içerisinde 4 tane aza ile beraber muhtar belli başlı bazı görevleri yerine getirir.
- Bireysel olarak köy ve mahalledeki sakinlerin kurallar nezdinde ilgili ikamet işlerini gerçekleştirmek.
- Yol ve çeşme gibi farklı ihtiyaçları ilgili kurumlara bildirmek.
- Merkez yönetim üzerinden bir temsilci olarak, kanun nezdinde gerekli hükümet uygulamaları ve yönetmelikleri bölge halkına duyurmak.
- Seçim dönemleri içerisinde sandık seçim kurullarında bulunmak.
- Asker çağına gelmiş kişilerin çizelgelerini bildirmek.
- Seçim listeleri askıya asmak ve gerekli seçim kağıtlarını sunmak.
- Salgın hastalıklar ve benzeri durumlar karşısında anında ilgili kurumları bilgi vermek.
- Bölgesi'nde yer alan yardıma ihtiyacı olan kişiler için, devlet üzerinden onlara destek sağlamak.
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