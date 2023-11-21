Bakan Bayraktar Cezayir ile LNG Anlaşması'nın 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Cezayir ile LNG Anlaşması'nın 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında yıllık 4,4 milyar metreküp LNG alınacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Cezayir ile LNG Anlaşması'nın 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında yıllık 4,4 milyar metreküp LNG alınacak.
Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyareti kapsamında gerçekleşen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi İkinci Toplantısı'na katıldık. Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık. Bu süre içerisinde Türkiye Cezayir'den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek. Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.
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