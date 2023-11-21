Güney Afrika Meclisi katil İsrail’in büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

İşgalci İsrail yönetimi, oylama öncesi Güney Afrikalı yetkililerin Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda yaptığı açıklamalara karşı Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky'yi istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS liderleri ile bugün yaptığı toplantıda, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve savaş suçu işlediğini belirterek uluslararası toplumu Filistin'deki çatışmaların adil ve barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik acilen ve somut adımlar atmaya davet etmişti.