21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Güney Afrika Meclisi katil İsrail'in büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

Güney Afrika Meclisi katil İsrail'in büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2023
ABONE OL
Güney Afrika Meclisi katil İsrail’in büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken. Güney Afrika Meclisi, işgalci İsrail'le diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve bu ülkenin Pretorya Büyükelçiliğinin kapatılmasını içeren önergeyi, oy çokluğuyla kabul etti.

Mecliste yapılan oylamada, Güney Afrikalı vekillerin 248'i önergeye evet oyu verirken 91'i hayır oyu kullandı.

Önergede, İsrail'le diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve İsrail'in Pretorya Büyükelçiliğinin kapatılması teklif edildi.

Güney Afrika'daki muhalif Ekonomik Özgürlük Savaşçılarınca (EFF) meclise getirilen teklif, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarafından da desteklendi.

İşgalci İsrail yönetimi, oylama öncesi Güney Afrikalı yetkililerin Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda yaptığı açıklamalara karşı Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky'yi istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS liderleri ile bugün yaptığı toplantıda, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve savaş suçu işlediğini belirterek uluslararası toplumu Filistin'deki çatışmaların adil ve barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik acilen ve somut adımlar atmaya davet etmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA