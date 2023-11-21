Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Gazze için Avrupa seferi: Londra ve Paris’te temaslarda bulunacak





Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri başta olmak üzere bir dizi ziyaret yapılacak. Grup, ilk ziyaretini dün Pekin'e gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüşüldü. Bugün de Moskova'da temaslarda bulunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün TBMM'de Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşmelerine katılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Cezayir ziyareti nedeniyle ilk 2 ziyarete katılamadı.



Temas grubu yarın hem Londra hem de Paris'te görüşmeler yapacak. Bakan Fidan'ın da katılacağı ziyaretlerde Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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