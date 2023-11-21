Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze için Avrupa seferi: Londra ve Paris'te temaslarda bulunacak
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında kendisine verilen görev kapsamında, yarın Gazze gündemiyle Londra ve Paris'te temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İİT ve Arap Ligi Ortak Zirvesi'nde bir temas grubu kurulması kararlaştırıldı. Türkiye öncülüğünde kurulan temas grubunda Türkiye dışında Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya, Nijerya, Katar, Ürdün, Filistin ve İİT Genel Sekreteri bulunuyor. Bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması önceliği ile kurulan temas grubu, nihai olarak ise uluslararası kabul görmüş parametreler çerçevesinde 2 devletli bir çözüme katkı yapmayı, Filistinlilerin kendi ülkelerinde güvenlik, istikrar ve refah içinde yaşamasını amaçlıyor.
Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri başta olmak üzere bir dizi ziyaret yapılacak. Grup, ilk ziyaretini dün Pekin'e gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüşüldü. Bugün de Moskova'da temaslarda bulunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün TBMM'de Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşmelerine katılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Cezayir ziyareti nedeniyle ilk 2 ziyarete katılamadı.
Temas grubu yarın hem Londra hem de Paris'te görüşmeler yapacak. Bakan Fidan'ın da katılacağı ziyaretlerde Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
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