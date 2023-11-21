CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB suya yüzde 48 zam istedi! Milyonlarca İstanbullunun gözü toplantıda...
2019'daki seçimler öncesi "ücretsiz su" vaadinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi suya yeniden zam istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunda, suya yüzde 48 zam yapılması teklifinde bulunurken gözler çıkacak kararda. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarın yapılacak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulunda, suya yüzde 48 zam yapılması teklifinde bulundu.
YAZI GÖNDERİLDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne İSKİ su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2024 yılı analitik bütçe tasarısı, 2024 yılı yatırım programı ve 2024 yılı performans programı maddelerini içeren yazı gönderildi.
İBB Meclisi tarafından alınan zamlı tarife teklifi, incelenmek üzere Tarife Komisyonuna sevk edildi.
YÜZDE 48 ZAM İSTENDİ
Teklifte, yüzde 48 zam yapılarak konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması önerildi.
Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya çıkarılması önerildi.
TÜFE'YE GÖRE GÜNCELLEME İSTENDİ
Söz konusu teklifte, uygulanacak zamlı tarifenin, onaylandığı tarihte yürürlüğe girmesi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi istendi.
İBB Meclisi'nde, İSKİ Genel Kurulu, yarın Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda yapılacak.
Ekrem İmamoğlu 2019 yılındaki seçimler öncesi geliri olmayan ailelere ücretsiz ekmek,süt ve su vaadinde bulunmuştu.
İşte tarihlere göre zamlar:
2019 Kasım yüzde 20
Temmuz 2020: Yüzde 12,60
Aralık 2020: Yüzde 6,84
7 Eylül 2021: Yüzde 15.62
15 Aralık 2021: Yüzde 17.80
5 Nisan 2022: Yüzde 49.9
13 Eylül 2022: Yüzde 40,38
24 Kasım 2022: Yüzde 25
13 Haziran 2023: Yüzde 13
13 Eylül 2023: Yüzde 25
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