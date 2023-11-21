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Facebook'ta yeni dönem! İlanlar için 'kimlik doğrulama' şartı geliyor...

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Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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Facebook’ta yeni dönem! İlanlar için ’kimlik doğrulama’ şartı geliyor...

Ticaret Bakanlığı, Facebook ilanlarında artık kimlik doğrulama şartı uygulanacağını ve entegrasyon sağlanana kadar yeni ilan yayımlanamayacağını duyurdu. Öte yandan halihazırda yayında olan ilanların da kaldırılacağı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından 31 Ağustos'ta yapılan düzenlemeler ile ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirildiği, bahse konu düzenlemelerin 1 Kasım'da yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden ilan platformları tarafından üyelik öncesinde veya ilk ilan girişinde kimlik doğrulaması yapılmasına olanak sağlandığı aktarıldı.

HALİHAZIRDA YAYINDA OLAN İLANLAR KALDIRILIYOR

Açıklamada, "Ayrıca, ilan platformları arasında ortaya çıkabilecek haksız rekabetin önlenmesini teminen, EİDS'e entegrasyon sağlayıncaya kadar Facebook-Marketplace uygulaması üzerinden yeni taşıt ve emlak ilanı yayımlanması durdurulmuş olup halihazırda yayımda olan ilanların kaldırılmasına başlanmıştır." denildi.

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