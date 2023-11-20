Yargıtay'dan flaş Can Atalay kararı: İtiraz yolu açık değil
Son dakika haberi: Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Atalay hakkındaki Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararının itiraza açık bir karar olmadığı gerekçesiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. İşte detaylar...
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği ihlal kararına uyulmamasına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararına yapılan itirazda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Atalay'ın avukatları, AYM'nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararına itiraz etmişti. İtirazı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi inceledi.
Daire, itirazla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.
İTİRAZ YOLU AÇIK DEĞİL
Dairenin kararında, 3. Ceza Dairesince verilen kararın "itiraz yolu açık bir karar olmadığı" belirtilerek, bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği ifade edildi.
Kararın tebliğ işlemlerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi yapacak.
AYM İHLAL KARARI VERMİŞ YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ AYM ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Anayasa Mahkemesi, hem Yargıtay'ı hem de alt derece mahkemelerini yok sayarak Atalay hakkında 'ihlal' kararı vermişti. AYM'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Her hafta sadece 1 kez sofranızda bulundurun! Her derde deva besin: Eklem ağrısı, akciğer enfeksiyonu, reflü, bağırsak sağlığı...
- O türkünün hikâyesini daha önce hiç duymadınız... Kara Tren türküsünün yürek burkan hikâyesi
- Tunceli'de görüldü! Yağışların ardından ortaya çıktı, bakan bir daha baktı!
- Ücretsiz doğal gaz uygulaması ne zaman bitecek, kaç ay geçerli? 25 metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL?
- Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu? dvprogram.state.gov Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Green Card son gelişmeler...
- 195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray'dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek
- Gelinim Mutfakta 20 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Yarın Karabük'te okullar tatil mi? 21 Kasım Salı Karabük'te okul var mı, tatil edildi mi? Son dakika Valilik açıklaması...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı? ❄ Kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...
- 2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...
- Balın sahte olduğunu ortaya çıkaran tek yöntem! Sahte ile gerçek arasındaki fark...
- DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...