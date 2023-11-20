Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan birazdan kritik açıklamalarda bulunacak. İşte masadaki konular…
Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli konunun ele alındığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın gündeminde, yeni yıl öncesi maaş zamlarının olduğu düşünülüyor.
ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ ZAMMI
Başkan Erdoğan, son olarak emekli zammı için 2024 yılı Ocak ayını işaret etmişti. Bunun yanı sıra milyonlarca çalışan ise asgari ücrete dikkat kesilmiş durumda.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının maaş zamlarıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
EVLİLİK KREDİSİ, TAŞERONA KADRO
Bunun yanı sıra Kabine Toplantısı'nda evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
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