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Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2023
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Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan birazdan kritik açıklamalarda bulunacak. İşte masadaki konular…

Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli konunun ele alındığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın gündeminde, yeni yıl öncesi maaş zamlarının olduğu düşünülüyor.

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ ZAMMI

Başkan Erdoğan, son olarak emekli zammı için 2024 yılı Ocak ayını işaret etmişti. Bunun yanı sıra milyonlarca çalışan ise asgari ücrete dikkat kesilmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının maaş zamlarıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

EVLİLİK KREDİSİ, TAŞERONA KADRO

Bunun yanı sıra Kabine Toplantısı'nda evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Gazze. Şu ana kadar 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım gönderen Türkiye, yardımların nasıl ulaştırılacağı konusunda da adımlar atacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Her Kabine gündeminde olduğu gibi bu Kabine'de de terörle mücadele ele alındı.

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