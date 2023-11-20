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Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik 5 teröristi daha etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik 5 teröristi daha etkisiz hale getirdi

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’yi şehit eden PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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