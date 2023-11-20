Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı vesilesiyle Cezayir'e gidecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada göre, Başkan Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un davetine icabetle ve Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı vesilesiyle 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir’e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine tam gaz ediyor. İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin İkinci Toplantısı vesilesiyle Cezayir'e gideceğini açıkladı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle ve Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin İkinci Toplantısı vesilesiyle 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cezayir Cumhurbaşkanının riyasetlerinde, ilgili Bakanların katılımlarıyla başkent Cezayir'de icra edilecek Konsey Toplantısı kapsamında yapılacak görüşmelerde, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
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