Başkan Erdoğan’dan üstat Sezai Karakoç alıntısı: Kime karşı bütün bunlar? Masum Müslümanlara karşı

"İSRAİL, NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLDUĞUNU AÇIKÇA İTİRAF EDİYOR"



Gazze'deki insani trajedinin engellenmesinde Almanya ile diyalog içinde olmayı sürdüreceğiz. Konuşurken rahatım, bizim borcumuz yok. Onlar borç ödüyorlar. İsrail, nükleer silaha sahip olduğunu açıkça itiraf ediyor. Bunun unutulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz. Ama Uluslararası Atom Enstitüsü inceleme yapmıyor. Riyad Zirvesi'nde illegal yerleşimcilerin terörist olarak tanımlanmasını ve nükleer silahlar konusunda önemli kararlar alındı. Gazze saldırıları karşısında insanlığın vicdani sesi olma Türkiye'nin omuzlarındadır. Buradan ülkemizde Gazze'deki katliamlara şaşı bakanlara hatırlatmak istediğim gerçek var. Balkanlardan Kafkaslara dört bir yanımızda yaşanan hadiseler bizi doğrudan ilgilendirir. Bu vizyona sahip olmayan sözde aydınlara ne desek boş olduğunu biliyoruz. Her kritik vakitte olduğu gibi son gelişmeler karşısında da milletimiz duasını ona göre yapmaktadır. Kifayetsiz muhterisleri kendi cehalet bataklıklarıyla baş başa bırakarak gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz..

Öte yandan Başkan Erdoğan, konuşması sırasında "Üstad Sezai Karakoç'un şu mısralarında anlattığı vahşet tablosu Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarına tercüman olmaktadır" diyerek Üstadın Kudüs için yazdığı şiirini seslendirdi.