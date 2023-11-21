KGM saat vererek duyurdu: Ankara-İstanbul istikameti yarın ulaşıma kapanacak

Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 karayolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun İstanbul - Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet verecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN