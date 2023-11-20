20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
ABONE OL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen KAHRAMANLAR-28 operasyonunda; 21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut ARDIÇ ve İsmail YÜKSEL’i şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA