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Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 20.11.2023 08:33
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen KAHRAMANLAR-28 operasyonunda; 21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut ARDIÇ ve İsmail YÜKSEL’i şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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