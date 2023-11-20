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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Avrupa karar vermek zorunda...

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Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Avrupa karar vermek zorunda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kategorik olarak devletimiz Kürt düşmanlığı yapıyor gibi algı oluşturuyorlar. Biz bunu tümüyle reddediyoruz. Biz kategorik olarak PKK’nın düşmanıyız. Bu zevk olarak geliştirdiğimiz bir düşmanlık değil." açıklamasında bulundu.

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