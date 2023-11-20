Basın değil CHP konseyi! Kendileri çalıp kendileri oynadılar! İBB'nin montaj videosu üzerinden A Haber'i kınadılar...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun ulaşımda yaşanan tüm skandalların üzerini örtmeye çalışırken, A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın metro merdivenlerinin çalışmadığını ve insanların mağdur olduğunu gözler önüne serdiği haberini hedef alarak montajlı bir videoyu paylaştı. Görüntülerin tamamı incelendiğinden görüntülerin bir kurgudan ibaret olduğu anlaşılırken, CHP ve medyası A Haber'i hedef göstermeye devam etti. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş ekranlarda olayın gerçeğini anlatsa da CHP ve medyası A Haber'e saldırmaktan vazgeçmeyerek olayı CHP yandaşlığıyla tanınan Basın Konseyi'ne taşıdı. Cumhuriyet, FOX TV, Sözcü gibi CHP yandaşı gazetelerde görev yapan çok sayıda ismin olduğu Basın Konseyi, Murat Ongun'un montajlı videosunu merkeze alıp haber nedeniyle A Haber'e kınama cezası verdi. CHP yandaşı Basın Konseyi daha öncede PKK'lı teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki göstermişti. İşte detaylar...
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da toplu taşımada büyük sorunlar yaşanırken İmamoğlu gezmek ve "tavşan" aday olarak CHP koltuğuna oturttuğu Özgür Özel'le uğraşmakla meşgul.
İETT'LER YANIYOR METROBÜSLER YOLLARDA KALIYOR
Yanan İETT'ler, pek çok kez yollarda kalan metrobüsler ve bütün bunların yanında yürümeyen merdivenler ve çalışmayan asansörler var.
İSTANBUL'DA DEV HİZMET! YÜRÜMEYEN MERDİVEN
12 Eylül 2023 tarihinde ise A Haber ekipleri de şikayetleri yerinde incelemek için sahaya indi. Karataş, İBB'nin 'yürümeyen merdiven' gerçeğini canlı yayında belgeleriyle gözler önüne serdi.
CHP'Lİ İBB YETKİLİLERİNDEN ENGELLEME
Tüm yaşananlar cereyan ettiği sırada İBB'li yetkililer, olay yerindeki rezaleti gözler önüne seren A Haber'i hedef aldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İBB'li yetkililer tarafından engellemelere maruz kaldı.
İBB'DEN SABOTAJ İFTİRASI
İBB kurgu videosunda 'sabotaj' iftirası atarken, A Haber'in videosunun tamamı izlendiğinde İBB'nin kendi görevlisinin bile metronun bozuk olduğunu kabul etmesi ise tüm gerçeği gözler önüne serdi.
'EKİPLER ÇALIŞIYOR' DEDİLER YALAN ÇIKTI
İBB görevlisinin 'ekipler çalışıyor' yalanı ise yine A Haber'in ısrarlı takibi neticesinde ortaya çıktı. 'Aşağıda çalışıyor' denilen ekiplerin yürüyerek metro bölgesine geldiği görüldü.
Asansör için gelen ekipler A Haber mikrofonlarına, "Arıza için geldim. Üniteyi bariyerleyeceğim şu an. Ondan sonra müdahale gerçekleştireceğim" dedi.
MURAT ONGUN'DAN ALGI OPERASYONU
Çalışanlar bile arızayı kabul ederken Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun, İBB'nin ulaşım rezaletini örtbas etmek için sosyal medya hesabından algı oyununa soyundu. Montajla hazırlanan videoyu servis ederek A Haber'i hedef alan Ongun, "Malum siyasi akıl ve malum kanal işbirliği belgelendi. Dertleri İstanbulluların huzuru" ifadelerine yer verdi.
FONDAŞ MEDYA ÇANAK TUTTU
Murat Ongun'un algı dolu videosunu fondaş medya da servis etti. Fondaş Halk TV, A Haber'i hedef alarak, 'Metroda sabotajın göbeğindeki A Haber muhabiri' başlığı ile servis etti.
Diğer bir çanak tutan fondaş medya ise Cumhuriyet oldu. Fondaş Cumhuriyet, "A Haber de işin içinde... İstanbul'un metrolarında sabotaj anbean kamerada!" başlığıyla videoyu servis etti.
"GERÇEKLERİ TEK TEK ANLATACAĞIM"
Murat Ongun'un algı oyunu sonrası A Haber muhabiri Mehmet Karataş sosyal medya hesabından A Haber ekranlarında gerçekleri belgesiyle tek tek anlatacağını açıkladı. Karataş paylaşımında, "Murat Ongun görüntüleri kesip biçmiş sonra da resmi bir kurumu trollüğüne alet etmiş. Biraz sonra ham görüntülerle gerçekleri tek tek A Haber ekranlarında anlatacağım, Murat Ongun siz de izleyin" ifadelerini kullandı.
CANLI YAYINDA ALGI OYUNU ÇÜRÜTÜLDÜ: DÜRÜSTSENİZ SAAT VERİN
Karataş, İBB'nin 'yürümeyen merdiven' gerçeğini canlı yayında belgeleriyle gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Karataş, "İBB, dürüstse görüntüleri saatiyle versin. Biz o gençlerden önce mi oradaydık? Sonra mı? Murat Ongun montaj yaparak gerçekleri İstanbullulardan saklayamaz. Gençlerin tek suçu yürümeyen merdiven gerçeğini ortaya çıkarmaktı." dedi.
İBB'NİN MONTAJLI SABOTAJI
Mehmet Karataş, "Milyonlarca insanın yaşamış olduğu bir kentte yürüyen merdivenler yürümüyorsa insanlar yürümek zorunda kalıyorsa bu haberdir. Belki bazı medyalar için haber değilse de bizim için haberdir. Normal şartlarda yaptığımız bir haberde bir belediye sorumluluk gösterir. Ama İBB bu gerçeği duymak yerine bu haberi önce kurguluyor sonra da sabotajlıyor." dedi.
Karataş, "2 gün önce yapıldı haber. Gittiğimizde çalışmıyordu merdiven. Aslında Murat Ongun ve ekibi iyi kurgucudur. Gerçeklerin açığa çıkmak için bir huyu var. İlk göreve geldiklerinde yalanı İstanbul'a söylediler. Fazilet Durağı konusunda da yalan söyleyip özür dileyemediler. Biz İstanbulluların mağduriyetini konuşmayalım ama yalanlarını konuşalım. Bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.
SABOTAJ İFTİRASI ATILAN GENÇLER: A HABER'DEN 40 DAKİKA ÖNCE ORADAYDIK!
Karataş, "Murat Ongun'un görüntüleri Giriş 1. biz haberi Giriş 2'de yapıyoruz. 1. Giriş kurgu yaptıkları 2. Giriş bizim haberi yaptığımız arızalı merdiven. Sizin gençlerin durdurduklarını iddia ettiğiniz merdivenle bizim haber yaptığımız giriş farklı. İddialarında A Haber ekibi orada hazır bekliyordu deniyor. Biz orada hazır bekliyorsak biraz olsun dürüstseniz gerçeğin arkasında duruyorsanız. Neden güvenlik kameralarının saatlerini de paylaşmıyorsunuz. Zatan gençler de biz sizden 40 dakika önce oradaydık diyorlar. 1 numaralı kapıyı verip sabotaj yalan yapıyorlar. Biz ikinci kapıdayız. Çalışmayan merdivenle durdurulduğunu iddia ettikleri merdivenler farklı kapılarda. Görevliye soruyorum butona basın açın arızalı diyorlar. Kendilerine güveniyorlarsa bu gençlerin olduğu yerde bizim bir tane görüntümüzü versinler." sözlerini kullandı.
Karataş, "Altunizade metrosu aynı zamanda bir alt geçittir. Karşı tarafa geçmek istiyorsanız oradan geçersiniz. Oradaki bir vatandaşı sabotajcı olarak ilan ettiler. Kendisini sabotajcı olarak ilan ettiler. Bu beyefendi ile işbirliği yaptığımızı iddia ediyorlar. Hem saboajcı diyip hem de yüzünü vermedik diyorlar. Kapılar farklı. Merdivenler farklı. Saatleri yok. Koca bir yalan. İstanbullulara soruyorum yürümeyen merdivenlere şahit misiniz? Ekipler aşağıda tamir ediyor denmesine rağmen aşağıda çalışmanın olmadığını da görüntülendi." diye konuştu.
KENDİ KONSEYLERİNE TAŞIDILAR!
İBB Başkanı Sözcüsü Murat Ongun'un montajlı videosuyla birlikte A Haber'i hedef aldığı skandalın üzerinden aylar geçerken, Metro İstanbul o görüntüleri CHP yandaşlığıyla nam salan Basın Konseyi'ne taşıdı.
TARTIŞMALI KARARLARIN MERKEZİNDEN A HABER'E KINAMA
Bugüne kadar verdiği tartışmalı kararlarla gündem olan CHP yandaşı Basın Konseyi, İBB'nin montajlı videosunu görmezden gelerek A Haber'in yapmış olduğu bu habere yönelik "kınama" kararı verdi.
DOĞRU HABERİ GÖRMEZDEN GELDİLER
A Haber'in yaptığı doğru haberi görmeyip, İBB'nin manipülasyonlarla dolu videosunda yola çıkan Basın Konseyi, CHP yanlılığının bir gereğini yerine getirdi.
BU İLK SKANDALLARI DEĞİL!
Basın Konseyi daha önce de PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki göstermişti.
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