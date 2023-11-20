Basın değil CHP konseyi! Kendileri çalıp kendileri oynadılar! İBB’nin montaj videosu üzerinden A Haber’i kınadılar...

SABOTAJ İFTİRASI ATILAN GENÇLER: A HABER'DEN 40 DAKİKA ÖNCE ORADAYDIK!

Karataş, "Murat Ongun'un görüntüleri Giriş 1. biz haberi Giriş 2'de yapıyoruz. 1. Giriş kurgu yaptıkları 2. Giriş bizim haberi yaptığımız arızalı merdiven. Sizin gençlerin durdurduklarını iddia ettiğiniz merdivenle bizim haber yaptığımız giriş farklı. İddialarında A Haber ekibi orada hazır bekliyordu deniyor. Biz orada hazır bekliyorsak biraz olsun dürüstseniz gerçeğin arkasında duruyorsanız. Neden güvenlik kameralarının saatlerini de paylaşmıyorsunuz. Zatan gençler de biz sizden 40 dakika önce oradaydık diyorlar. 1 numaralı kapıyı verip sabotaj yalan yapıyorlar. Biz ikinci kapıdayız. Çalışmayan merdivenle durdurulduğunu iddia ettikleri merdivenler farklı kapılarda. Görevliye soruyorum butona basın açın arızalı diyorlar. Kendilerine güveniyorlarsa bu gençlerin olduğu yerde bizim bir tane görüntümüzü versinler." sözlerini kullandı.

Karataş, "Altunizade metrosu aynı zamanda bir alt geçittir. Karşı tarafa geçmek istiyorsanız oradan geçersiniz. Oradaki bir vatandaşı sabotajcı olarak ilan ettiler. Kendisini sabotajcı olarak ilan ettiler. Bu beyefendi ile işbirliği yaptığımızı iddia ediyorlar. Hem saboajcı diyip hem de yüzünü vermedik diyorlar. Kapılar farklı. Merdivenler farklı. Saatleri yok. Koca bir yalan. İstanbullulara soruyorum yürümeyen merdivenlere şahit misiniz? Ekipler aşağıda tamir ediyor denmesine rağmen aşağıda çalışmanın olmadığını da görüntülendi." diye konuştu.