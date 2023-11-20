5G ile internet hızı ne kadar olacak? Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

"5G DENEMELERİNDE İNTERNET HIZIMIZ ADETA UÇUYOR"

İstanbul Havalimanı'nda cihazları uyumlu vatandaşların ve uluslararası yolcuların 5G'yi deneyimleyebileceği bir altyapı kurduklarını anımsatan Uraloğlu, 5G'ye hazırlık çalışmaları kapsamında mobil şebeke işletmecilerine ve yerli üreticilere deneme izinleri vererek teknolojik olarak 5G'ye hazırlanmalarını sağladıklarını anlattı.

Uraloğlu, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 yerde 5G şebekesinin verilen izinler çerçevesinde denendiğini aktararak, "İstanbul Havalimanı'nda 5G hizmetinin sunulması için BTK tarafından 3 mobil işletmeciye izin verildi. İşletmecilerden aldığımız raporlara göre, abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1 cigabit ve gönderme hızları saniyede 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor. 5G ile ülkemize, dünyayla rekabet edecek hızı sunmak ve yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak geçişi sağlamak öncelikli hedefimiz. Ülkemiz, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla geleceğin lider ekonomilerinden biri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

5G İÇİN YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM HEDEFİ

Uraloğlu, Bakanlık olarak mobil haberleşme altyapısı için gerekli yazılım ve donanım ürünlerinin geliştirilmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu kapsamda 2022 içinde BTK, HGM, mobil operatörler ve 5G üzerine çalışan firmaların da katkılarıyla 5G destek çağrısı başlıklarını belirledik. Yaptığımız çalışmalar sonucu 5 Ocak 2023'te '5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Çağrı Programı' adı altında 5G çağrısı yaptık. Bu çağrımızla AR-GE desteği verilecek projeler ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesini, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılmasını ve haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesini amaçladık. Çağrı programıyla toplam 200 milyon liralık destek verilmesini planladık. Farklı çağrı alt başlıklarında birden fazla başlığa başvuruda bulunan her firma başına üst sınırı 20 milyon lira belirledik."

AR-GE desteği çağrısı süreçlerini 14 firmayla tamamladıkları bilgisini veren Uraloğlu, "Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında ilgili paydaşları bir araya getiren süreçte BTK, HGM ve mobil operatörler Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ile proje izleme ve değerlendirme hususlarında işbirliği yapıyoruz. Burada olmamıza vesile olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), BTK, HGM ve GSM operatörleri ile Proje İzleme İşbirliği Protokolü imza törenini gerçekleştireceğiz. Projeyle Türkiye'de ilk defa üretici firma, ürünü kullanabilecek operatör ve destekleyici kurum işbirliğiyle yerli ve milli ürün geliştirilmesi yönünde çalışma yapılmış olacak." dedi.