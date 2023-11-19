Metin Uca’nın cenaze töreninde gerginlik: O sizinle savaştı yıllarca! Allah belanızı versin sizin...

İşte Uca'nın vasiyeti:

Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar.