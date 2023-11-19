Metin Uca'nın cenaze töreninde gerginlik: O sizinle savaştı yıllarca! Allah belanızı versin sizin...
İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sunucu ve yazar Metin Uca son yolculuğuna uğurlanırken cenaze töreninde gerginlik yaşandı. Vasiyetinde "Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini istiyorum." diyen Uca'nın cenaze töreninde bir vatandaş “Metin Bey cenazesinin camiye getirilmesini istemedi, Allah’a savaş açanların cenaze namazını kılmayın hocam" diyerek imama seslendi. Bu gelişme sonrası cenazede gerginlik yaşanırken Uca'nın yakınları "O sizinle savaştı yıllarca. Allah belanızı versin sizin" sözleriyle imama seslenen vatandaşı hedef aldı. İşte detaylar...
"CESEDİMİ YAKIP KÜLLERİMİZİ BOĞAZ'A ATIN"
Verdiği röportaj ve vasiyetiyle gündem olan olan Metin Uca, yaptığı konuşmada öldüğünde yakılarak küllerinin denize dökülmesini vasiyet etmişti.
İşte Uca'nın vasiyeti:
Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar.
SEVENLERİ VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEDİ
Ancak sevenleri hayatını kaybeden Metin Uca'nın vasiyetin yok sayarken, Ucan'ın cenazesi Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.
"ALLAH'A SAVAŞ AÇANLARIN CENAZE NAMAZINI KILMAYIN HOCAM"
Düzenlenen cenaze töreninde ise namaz kılınacağı esnada cenazede bulunan bir vatandaş imama tepki gösterdi. Vatandaş "Metin Bey cenazesinin camiye getirilmesini istemedi. Allah'a savaş açanların cenaze namazını kılmayın hocam." ifadelerini kullanırken cenazede bulunanlar vatandaşa tepki gösterdi.
"O SİZİNLE SAVAŞTI YILLARCA"
Vatandaşın söylediği cümleler sonrası bazı kişiler harekete geçerek vatandaşın üzerine yürüdü. Uca'nın yakınları vatandaşa "O sizinle savaştı yıllarca. Allah belanızı versin sizin" sözleriyle tepki gösterdi.
İMAM TEPKİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ
Bu sözler sonrası cenazede ortam gerilirken, İmam ise tepkileri aldırış etmeden Uca'nın cenaze namazını kıldı.
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