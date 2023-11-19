Gazze’den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’da! Çiçeklerle karşılandılar...

"SINIR KAPISINI BOMBALADILAR"



Eşinin ailesini ziyaret için Gazze'ye giden ve savaş nedeniyle bölgede mahsur kalan Muhsine Almacar ise, "İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz. Yaklaşık iki aydan beri oradayız. Gazze'den çıkmamıza üç gün kala zaten savaş başladı. Eşim yabancı onun ailesini ziyaret etmek için gittik. Savaşa denk geldik. Refah Sınır Kapısı'na gittik, bizi çok iyi karşıladılar. Zaten Türk bayrağını görünce çok mutlu olduk, böyle sahiplenilmek çok güzel bir şey. Her şeyi hallettiler, uçak biletlerini tahliye sürecimizi. 7'sinde savaş başladı bizim Gazze'den çıkış günümüz ayın 10'nuydu. Refah sınır kapısına ismimizi yazdırdık. Ayın 10'nda kapıya gittiğimiz zaman İsrail sınır kapısını bombaladı. O zaman nasıl kaçacağımızı bilmiyorduk, valizlerimizi orada bıraktık. Çocuğumu direkt kucakladım, hiçbir şeyimizi almadık" diye konuştu.

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