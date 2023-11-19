CHP’de Mustafa Sarıgül’den değişimciler üzerinden İmamoğlu ve Özel’e salvolar: Omurgasızlar! Rüzgara göre dans edenler...

DEĞİŞİMCİLERE BOMBARDIMAN: OMURGASIZLAR, RÜZGARA GÖRE DANS EDENLER...

Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybettiği kurutlay gecesine ilişkin konuşup 'değişimci' kadroyu yaylım ateşine tuttu. Kılıçdaroğlu'nu evinin önünde karşıladığını "Emir ve talimatlarınız bekliyorum" dediğini aktaran Sarıgül şu ifadeleri kullandı;



"Seçim kaybı fakirliktir. Fakirin sahibi olmaz. Seçim kaybında dostlarınız, sizinle beraber olanlar artık yanınızda olmayabilir. Sayın Kılıçdaroğlu kurultay gecesi evine giderken ben fazla yaklaşmadan izledim. Yalnız gitti. 15 gün önce olsaydı 50 kişi beraber giderdi. Ben ne yaptım? Arabayla önceden gittim, evinin önünde karşıladım, sarıldım, 'Emir ve talimatlarınız bekliyorum' dedim. Unutmayın, hayatta dik duranlar kazanır. Omurgalı olanlar kazanır. Güçlüden yana değil, haklıdan yana olanlar her zaman kazanır. O nedenle, rüzgara göre dans edenlerden olanlar mutsuz olurlar. Onları kimse affetmez."