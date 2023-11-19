CHP'de Mustafa Sarıgül'den değişimciler üzerinden İmamoğlu ve Özel'e salvolar: Omurgasızlar! Rüzgara göre dans edenler...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi altında çalışmalarını sürdürse de partide kaos bitmek bilmiyor. Kılıçdaroğlu destekçileri Özel ve İmamoğlu'na tepki gösterirken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de bu kervanda yer aldı. Sarıgül iki ismi hedef alarak değişimciler hakkında "Omurgasızlar, rüzgara göre dans edenler" ifadelerini kullanırken Özel'e Kılıçdaroğlu'na karşı vefasızlık etmemesi konusunda çağrı yaptı. İşte detaylar...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl sonra koltuğunu değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel'e kaptırırken CHP içinde bitmeyen bir kaos yaşanıyor.
ÖZGÜR ÖZEL'İN ELİ KOLU BAĞLI
Ekrem İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn ederken, kendine yakın isimleri parti içinde farklı alanlarda görevlendirdi. Eli kolu bağlı olan Özgür Özel ise bu duruma tepki göstermese de parti içinde huzursuzluk başladı.
"BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI BİR AN ÖNCE AÇIKLANMALI"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen, kurultay sürecinde de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den "Belediye başkan adaylarının bir an önce açıklanması lazım" çıkışı geldi.
İMAMOĞLU VE ÖZEL'E AYAR VERDİ
SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Sarıgül, "Yerel seçimde başarı ancak mevcut başkanlıklara yüzde 30 eklemekle olur" ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e şerh koydu.
"KILIÇDAROĞLU'NUN HALA YÜZDE 49'U VAR"
"Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de halen yüzde 49'luk bir ağırlığı var" diyerek hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu'na ayar veren Mustafa Sarıgül, "Bu gücün de kenarda olmaması lazım" şeklinde konuştu.
DEĞİŞİMCİLERE BOMBARDIMAN: OMURGASIZLAR, RÜZGARA GÖRE DANS EDENLER...
Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybettiği kurutlay gecesine ilişkin konuşup 'değişimci' kadroyu yaylım ateşine tuttu. Kılıçdaroğlu'nu evinin önünde karşıladığını "Emir ve talimatlarınız bekliyorum" dediğini aktaran Sarıgül şu ifadeleri kullandı;
"Seçim kaybı fakirliktir. Fakirin sahibi olmaz. Seçim kaybında dostlarınız, sizinle beraber olanlar artık yanınızda olmayabilir. Sayın Kılıçdaroğlu kurultay gecesi evine giderken ben fazla yaklaşmadan izledim. Yalnız gitti. 15 gün önce olsaydı 50 kişi beraber giderdi. Ben ne yaptım? Arabayla önceden gittim, evinin önünde karşıladım, sarıldım, 'Emir ve talimatlarınız bekliyorum' dedim. Unutmayın, hayatta dik duranlar kazanır. Omurgalı olanlar kazanır. Güçlüden yana değil, haklıdan yana olanlar her zaman kazanır. O nedenle, rüzgara göre dans edenlerden olanlar mutsuz olurlar. Onları kimse affetmez."
"KILIÇDAROĞLU'NA VEFASIZLIK ETME"
Özgür Özel'e "Kılıçdaroğlu'na vefasızlık etme" diyerek ültimatom çeken Mustafa Sarıgül, "Sayın Kemal Bey kazansaydı Özgür Bey görevine devam edecekti. Diğer Grup Başkanvekilleri de devam edecekti. CHP'nin başarılı olması için elinden gelen bütün çabayı Kılıçdaroğlu ve biz tabi ki yapacağız. Sayın Özgür Özel CHP'nin artık genel başkanıdır. Yeni Genel Başkanla çalışmakla, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vefamızı ihmal etmeyiz" dedi.
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