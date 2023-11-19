Balıkesir’de korkutan deprem | 19 Kasım İzmir, Manisa, Edremit, Bursa az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? Kandilli son dakika

Son dakika haberi olarak bildirilen bilgilere göre, Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının hemen ardından yapılan ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. İşte konuya ilişkin son detaylar...

⚠️ #DEPREM

🚨 Büyüklük: 3.8

❗️ Derinlik: 7.8 km

🗓 Tarih: 19.11.2023

⏰ Saat: 22:44:13

📍 Merkez Üssü: DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)

🔭 Kaynak: Kandilli Rasathanesi