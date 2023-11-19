Balıkesir'de korkutan deprem | 19 Kasım İzmir, Manisa, Edremit, Bursa az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? Kandilli son dakika
Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan ilk belirlemelere göre, şu an için herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. İşte Kandilli 19 Kasım son depremler listesi...
Son dakika haberi olarak bildirilen bilgilere göre, Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının hemen ardından yapılan ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. İşte konuya ilişkin son detaylar...
⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 3.8
❗️ Derinlik: 7.8 km
🗓 Tarih: 19.11.2023
⏰ Saat: 22:44:13
📍 Merkez Üssü: DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)
🔭 Kaynak: Kandilli Rasathanesi
KANDİLLİ 19 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.11.19 22:44:13 39.3745 28.2608 7.8 -.- 4.0 3.8 DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 21:39:19 38.0985 36.2053 5.0 -.- 3.4 3.2 AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.19 21:37:32 37.2347 36.9700 5.3 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.19 21:34:56 37.6995 28.9902 8.8 -.- 1.8 -.- BASKARCI-(DENIZLI) İlksel
2023.11.19 20:18:53 37.7582 26.0868 5.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 19:47:18 39.3568 28.2913 6.2 -.- 1.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 18:44:05 37.0793 28.9192 7.6 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.19 18:13:56 38.0078 36.4685 5.5 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 18:02:10 37.8473 37.7707 8.6 -.- 2.4 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.19 17:16:42 37.7010 26.0598 3.1 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 16:26:16 40.6870 34.1207 6.9 -.- 2.2 -.- DEMIRCILER-BAYAT (CORUM) İlksel
2023.11.19 16:17:15 39.7985 41.8072 9.5 -.- 2.5 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2023.11.19 15:52:18 36.7247 36.2877 5.1 -.- 1.5 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.11.19 14:34:28 38.0940 37.3835 8.8 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 14:29:42 37.4368 37.0148 11.8 -.- 1.7 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 11:16:49 36.8817 40.6888 5.2 -.- 3.2 3.2 SURIYE İlksel
2023.11.19 10:56:51 37.8200 36.6142 13.8 -.- 1.6 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 10:40:56 36.6493 36.1152 5.1 -.- 2.1 -.- ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.11.19 10:35:50 37.5103 37.2520 5.6 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 10:07:23 39.3608 28.2598 6.8 -.- 2.2 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 09:37:55 37.8435 26.9947 3.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.19 09:27:22 36.2028 29.1595 27.2 -.- 1.8 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2023.11.19 09:05:55 37.9767 36.5747 12.6 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 08:56:44 39.4662 27.9643 7.6 -.- 1.9 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 08:54:30 37.8613 36.6540 7.5 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 08:53:03 39.3710 28.2747 13.0 -.- 1.8 -.- ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 08:52:09 36.0887 28.1223 6.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.19 08:43:44 37.7235 36.5607 21.2 -.- 1.3 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 08:30:02 36.6402 30.3172 5.0 -.- 1.8 -.- GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2023.11.19 07:41:43 38.3280 38.2440 5.5 -.- 1.5 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.19 07:06:41 38.4650 37.2850 7.9 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 06:18:51 36.0848 36.2715 1.1 -.- 1.5 -.- TURKMENMEZREASI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.11.19 05:54:07 38.7893 37.4467 2.6 -.- 1.6 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.19 04:50:33 38.5150 40.4527 15.4 -.- 1.8 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.11.19 04:49:39 38.5505 40.4952 5.0 -.- 1.6 -.- BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.11.19 04:40:47 38.4457 45.0045 5.0 -.- 2.9 -.- IRAN İlksel
2023.11.19 04:13:31 37.0510 28.9165 16.0 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.19 03:58:30 37.0238 36.2645 5.0 -.- 2.0 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.11.19 03:58:30 38.2375 37.6483 15.9 -.- 1.5 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 03:21:22 38.3708 37.7728 7.7 -.- 1.3 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.19 02:43:11 38.4685 31.8537 18.8 -.- 1.7 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2023.11.19 02:29:02 37.0292 28.2102 17.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 02:25:52 37.9693 26.9817 14.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.19 02:15:17 38.0747 36.5217 3.9 -.- 2.6 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 01:57:05 37.4238 37.0927 5.8 -.- 1.4 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 00:51:16 36.3972 26.5290 19.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.19 00:21:50 38.4880 31.8317 5.4 -.- 3.2 3.1 GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2023.11.19 00:14:32 39.1427 42.0740 5.1 -.- 2.6 -.- KARAAGIL-BULANIK (MUS) REVIZE01 (2023.11.19 00:14:32)
2023.11.18 23:07:12 37.6327 36.6482 19.2 -.- 1.5 -.- DEMREK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 22:04:16 39.5708 25.9998 5.0 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.18 21:45:11 36.9843 36.4777 5.4 -.- 1.7 -.- TANDIR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.18 21:36:46 38.3275 38.2325 5.0 -.- 2.5 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.18 21:11:32 37.9862 37.4848 13.2 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 20:56:36 39.4155 27.8892 25.7 -.- 1.5 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2023.11.18 20:13:17 38.0538 38.6153 6.4 -.- 1.4 -.- SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.18 19:55:57 37.2832 37.0162 5.4 -.- 3.2 3.1 AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 19:36:18 38.0992 36.6000 5.4 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 19:34:07 38.0398 37.3735 5.0 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 18:20:18 38.1140 38.3805 16.9 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.18 18:17:56 37.7622 36.3588 7.9 -.- 1.6 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 18:08:13 38.7070 43.3793 5.2 -.- 2.6 -.- OTLUCA-(VAN) İlksel
2023.11.18 17:25:21 37.4880 37.2542 5.2 -.- 1.7 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 16:10:35 36.4183 36.2758 3.8 -.- 2.1 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.18 15:13:06 38.1595 32.1788 16.1 -.- 1.9 -.- PIRALI-KADINHANI (KONYA) İlksel
2023.11.18 13:50:49 37.0742 28.9638 9.3 -.- 2.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.18 13:07:06 36.7343 36.1317 5.2 -.- 2.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.11.18 11:33:40 36.5338 36.3842 7.4 -.- 2.2 -.- ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.18 11:30:10 38.2940 37.7262 6.0 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.18 10:30:39 37.6207 35.9292 9.0 -.- 2.3 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.18 08:46:18 38.3812 38.2908 4.2 -.- 3.0 3.1 HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA) İlksel
2023.11.18 08:40:05 38.0077 36.8858 4.5 -.- 2.5 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 08:35:30 37.8568 26.8905 12.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.18 07:44:45 38.8125 40.0753 6.0 -.- 3.5 3.6 KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:44:05 38.8392 40.0957 9.2 -.- 3.3 3.5 ASAGIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:42:16 38.8702 40.0255 13.0 -.- 2.9 -.- YUKARIOVACIK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:36:02 38.8408 40.0277 6.6 -.- 2.6 -.- SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:29:28 38.8308 40.0365 7.2 -.- 2.2 -.- DURMUSLAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:24:53 38.8537 40.0462 19.3 -.- 2.3 -.- DEMIRTEPE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:23:06 38.8245 40.0743 7.0 -.- 2.8 -.- DURMUSLAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:22:03 38.9038 40.0545 19.1 -.- 2.2 -.- YENIKOY-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:18:30 38.8483 40.0443 7.0 -.- 2.8 -.- DEMIRTEPE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:06:20 40.8068 27.7728 9.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.11.18 06:44:15 37.9960 36.4232 5.3 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 06:38:21 39.2140 27.7465 7.0 -.- 1.5 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2023.11.18 06:24:37 39.2592 40.4315 9.9 -.- 1.5 -.- AKBINEK-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.11.18 06:19:29 38.5368 39.3230 30.0 -.- 1.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2023.11.18 05:40:26 38.4123 37.5830 3.1 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- %68 zam hesapları değiştirdi! Emekliye %5'lik ek kazanç+10 puanlık refah payı hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'luya 5 haneli maaş geliyor! 7.500, 8.500, 9.500 TL...
- Kuryeler çalışıyor mu? İstanbul'da bugün moto kurye yasağı gelecek mi? 19 Kasım online siparişler gelir mi, moto kuryeler yasak mı?
- VGM burs sonuçları sorgulama ekranı | 2023-2024 Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi hangi ilçeler tatil? Kar tatili olan ilçeler son dakika! Beylikdüzü, Şişli, Beşiktaş...
- İstanbul Şile'de okullar tatil mi son dakika? Yarın Şile'de okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği açıklaması...
- Üniversiteler yarın tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi üniversiteler tatil edildi mi? YÖK-Valilik son dakika açıklamaları...
- 5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...
- Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi son dakika? Yarın Bartın ve Karabük'te okullar tatil mi? MEB-Valilik son dakika açıklaması...
- Yarın Bolu, Bursa, Düzce'de okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları!
- ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! ALES sınav soruları ve cevapları yayınlandı! ais.osym.gov.tr
- Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...
- Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! "Yaştan emekli" olacaklar...