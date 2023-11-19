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Dışişleri Bakanlığı'ndan işgalci İsrail'in Gazze'de bir okula yönelik gerçekleştirdiği saldırıya kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2023
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Dışişleri Bakanlığı’ndan işgalci İsrail’in Gazze’de bir okula yönelik gerçekleştirdiği saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Al-Fakhoora okuluna yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in, Gazze’de Birleşmiş Milletler tarafından işletilen Al-Fakhoora okuluna 18 Kasım günü yaptığı ve onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadeleri kullandı.

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