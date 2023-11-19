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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'nükleer silah' açıklaması

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Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ’nükleer silah’ açıklaması

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işgalci İsrail'in elinde olduğunu iddia ettiği nükleer silahlar hakkında değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, "İsrail'in nükleer silah sahibi olmaya devam etmesi, nükleer silahla ilgili yarışı artıracak. Bu, bölgenin ve dünyanın lehine olan bir durum değil" dedi.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işgalci İsrail'in elinde olduğunu iddia ettiği nükleer silahlar hakkında değerlendirmede bulundu.

Bakan Fidan, "İsrail'in nükleer silah sahibi olmaya devam etmesi, nükleer silahla ilgili yarışı artıracak. Bu, bölgenin ve dünyanın lehine olan bir durum değil" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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