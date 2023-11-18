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Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasındaki anlaşma kanunu Resmi Gazete'de!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2023
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Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasındaki anlaşma kanunu Resmi Gazete’de!

Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasında gümrük konularında karşılıklı idari yardım anlaşmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasında gümrük konularında karşılıklı idari yardım anlaşmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan kanuna göre, 18 Ekim 2021'de Angola'nın başkenti Luanda'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması"nın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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