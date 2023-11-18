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Devlet Denetleme Kurulu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2023
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Devlet Denetleme Kurulu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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