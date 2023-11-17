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Son dakika | Irak'ın kuzeyine terör operasyonu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Son dakika | Irak’ın kuzeyine terör operasyonu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

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